Esenyurt'ta yükü kayan kamyon devrildi

Esenyurt Kıraç'ta taşıdığı yükle yolda ilerleyen kamyon kavşaktan döndüğü sırada devrildi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazayı sürücü yara almadan atlattı.Kamyondan yola sızan motor yağı araç sürücüleri ve yayalara zor anlar yaşattı.

Giriş Tarihi: 26.11.2025 16:10

Kıraç Mahallesi'nde ilerleyen kamyon iddiaya göre taşıdığı yükün kayması sonucu devrildi. Kavşaktan döndüğü sırada devrilen kamyonun sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kamyon şoförü kendi çabalarıyla araçtan çıktı. Kamyonun motor yağının yola akması nedeniyle kazanın meydana geldiği yolda araca sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.