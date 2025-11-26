Aniden rahatsızlanan tutuklu Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye eski Başkanı Muhittin Böcek yaşadığı ani rahatsızlık sonrası Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 26.11.2025 11:23

Paylaş



ABONE OL

Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Muhittin Böcek, gece saatlerinde acil olarak Antalya Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Böbrek, mide ve boyun bölgelerindeki ani rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye getirilen Böcek için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Prostat büyümesi olan Muhittin Böcek için geçen günlerde ameliyat olması kararı verilmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN