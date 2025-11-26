Antalya'da son kullanma tarihi geçmiş 25 ton tavuk ele geçirildi

Antalya’nın Aksu ilçesinde yapılan gıda denetimlerinde, 4 soğuk hava deposunda son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 25 ton tavuk ürünü ele geçirildi. Bu ürünlerden üretilip yeniden paketlenen döner, ciğer, taşlık ve sucuklara da el konuldu.

26.11.2025

Antalya'nın Aksu ilçesinde 4 soğuk hava deposunda yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş 25 ton tavuk ürünü ele geçirildi. Zabıta tarafından toplanan ürünler imha edildi.

SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ 25 TON TAVUK YAKALANDI

Aksu Belediyesi Zabıta ekipleri, Çamköy Mahallesi'ndeki 4 soğuk hava deposunda gıda denetimi gerçekleştirdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 25 ton tavuk ile bu tavuklardan imal edilerek yeniden paketlenen ve satışa hazır hale getirilen döner, ciğer, taşlık ve sucuk ele geçirildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 4 soğuk hava deposunda yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş 25 ton tavuk ürünü ele geçirildi. (DHA)

İŞLETMELER MÜHÜRLENDİ

Son kullanma tarihi, belgesi ve üretim bilgisi olmayan ürünler imha edildi. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadığı belirlenen işletmelere idari yaptırım cezası uygulanıp, mühürlendi.

