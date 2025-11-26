Alacaklısının evini ateşe verdi! 30 işçinin kaldığı yerde dehşet

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde alacak verecek kavgası faciaya neden oldu. Rahmi Ö. iddiaya göre kendisine borcu olduğu gerekçesiyle 30 işçinin kaldığı binanın 1'inci katını ateşe verdi. İşçiler alevlerden bağladıkları çarşaflarla kurtulduğu anlar ise kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 26.11.2025 22:12

Paylaş



ABONE OL

Alacaklısı olduğu işçinin kaldığı binanın birinci katını ateşe veren şahıs faciaya neden oldu. Yaklaşık 30 işçinin kaldığı katta alevler büyüyünce işçilerin çarşafları bağlayarak yangından kurtulduğu anlar görüntülendi.



BAĞLADIKLARI ÇARŞAFLARLA KURTULDULAR

Görüntülerde, yangın sırasında binanın üst katlarında kalan işçilerin birbirlerine bağladıkları çarşaflarla aşağıya sarkarak kurtulduğu anlar yer aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN