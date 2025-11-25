Park halindeki otomobil yandı o anlar kameraya yansıdı

Aksaray'da park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansındı.

Giriş Tarihi: 25.11.2025 10:28

Paylaş



ABONE OL

Nakkaş Mahallesi 2826 Sokakta saat 06.30 sıralarında Ferhat Sağlam'a (35) ait 68 DC 434 plakalı otomobil, belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevleri fark eden mahallenin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi. Ferhat Sağlam,"Ben işe gidecektim, bir anda bir patlama sesi duydum. Sonra camdan baktığımda aracım yanıyordu."dedi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.