Kontrolden çıkan minibüs tarlaya devrildi: 3 yaralı

Çorum’un Alaca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 25.11.2025 10:35

Kaza, Zile-Alaca karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan Murat Ö. yönetimindeki 34 DJ 2801 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Nurcan Ö. ve Deste Ö. yaralandı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler kazaya ilgili inceleme başlattı.