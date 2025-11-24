Şırnak'ta korkutan kaza! Öğrenci servisi ile tanker çarpıştı: 14 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 24.11.2025 18:21

Kaza akşam saatlerinde Başverimli beldesi yakınlarında meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen tanker ile aynı istikamette seyir halinde olan öğrenci servisi çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

FOTOĞRAF: DHA

Kaymakam Çağlar Partal, hastane çıkışı yaptığı açıklamada, "Okul servis aracımız ile tankerin karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Allah'a şükür, durumu ağır olan bir öğrencimiz ya da şoförümüz yok. Servis aracında 13 öğrencimiz bulunuyordu. Hepsi müşahede altında, durumları hafif. Doğal olarak korkmuşlar. Ailelerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şoförümüzün bacağında kırık var ancak yaralılarımızın genel sağlık durumları iyi" dedi.