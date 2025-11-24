Otomobilin refüjde çarptığı kadınlara karşıdan gelen otomobil de çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Eskişehir'de yolun karşı tarafına geçmek için refüjde bekleyen 2 kişiye, kontrolden çıkan bir otomobil çarptı. Yola savrulan yayalara karşı yönden gelen başka bir otomobilin de çarpması sonucu meydana gelen ikinci kazada yayalardan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi Zümrüt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adnan U. idaresindeki 26 UC 257 plakalı otomobil, şehir merkezi istikametine ilerlerken yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Araç, banketlere vurduktan sonra savrularak refüje çıktı. Araç, o esnada yolun karşı tarafına geçmek için refüjde bekleyen S.K. ve Ü.Ö.(59) isimli kadın yaya çarparak karşı şeride düşürdü. Seyitgazi istikametinde ilerleyen Nidal A. idaresindeki 26 AIT 625 plakalı otomobil de yola savrulan yayalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki yaya da yaralandı. Olay yerine polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen S.K. (53) hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan S.K.'nın kursa gitmek için evden çıktığı öğrenildi. Kaza sırasında yaya S.K.'nın etrafa savrulan eşyaları, gözyaşları içinde kalan oğlu tarafından toplandı. Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.