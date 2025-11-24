Mersin'de feci kaza! Motosikletli yolun karşısına geçen öğretmene çarptı
Mersin'in Silifke ilçesinde motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen öğretmene çarptı. Kazada 56 yaşındaki kadın yaralanarak hastaneye kaldırılırken, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alparslan Türkeş Bulvarı'nda M.K.Ç. idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Gülşen Tınas'a (56) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tınas ve motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İlçedeki Gazipaşa İlkokulu'nda öğretmen olduğu öğrenilen Tınas, kurtarılamadı.