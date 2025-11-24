Maltepe'de tehlikeli yolculuk! Patenleriyle otobüse tutunarak ilerlediler

Maltepe'de yürekleri ağza getiren görüntülerde patenli 6 çocuğun seyir halindeki İETT otobüsüne tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk anı kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 24.11.2025 18:42

Olay, öğle saatlerinde Maltepe Sahil Yolu Bostancı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre patenli 6 kişi, trafikte seyir halindeki bir İETT otobüsünün arkasına tutunarak ilerlemeye başladı.

Yoğun trafikte kendi can güvenliklerini tehlikeye atan gençler, aynı zamanda trafikteki diğer sürücüler için de risk oluşturdu. Patenle tehlikeli yolculuk bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 6 kişinin seyir halindeki otobüse tutundukları anlar yer aldı.

