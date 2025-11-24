Konya'da okul servisi devrildi: 29 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan okul servisi, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Yaşanan kazada 28’i öğrenci olmak üzere 29 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde okul servisinin kayganlaşan yoldan çıkıp, devrildiği kazada 28'i öğrenci 29 kişi yaralandı.

KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza, saat 07.30 sıralarında Beyşehir-Antalya kara yolunda meydana geldi. Huğlu Mahallesi'nden ilçe merkezine lise öğrencilerini taşıyan Durmuş K. idaresindeki 42 GBJ 81 plakalı okul servisi, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Konya'da devrilen öğrenci servisinde 29 kişi yaralandı (DHA)

Kazada yaralanan 28 öğrenci ile servis şoförü ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

