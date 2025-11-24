Kırıkkale'de kardeşler arasında kavga! Ağabeyine bıçakla saldırdı

Kırıkkale'nin Bahçelievler mahallesinde ağabey ve kardeş arasında kavga çıktı. Olayda kardeş Y.S. ağabeyi Ali Sağlam'ı göğsünden ve bilek bölgesinden bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan Sağlam ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardından, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 2052. Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan Y.S. (26) ile ağabeyi Ali Sağlam (47) arasında kavga çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.S., ağabeyini göğüs ve bilek bölgesinden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ali Sağlam, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi, polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

Ali Sağlam'ın Ankara Hasanoğlan SGK İlçe Müdürlüğü'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

