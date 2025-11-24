Çorum'da gıda zehirlenmesi! Lise öğrencileri hastaneye kaldırıldı

Çorum'un Alaca ilçesinde 5 lise öğrencisi tavuk döner yemesinin ardından mide ve kusma şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Olayda öğrencilere ilk müdahalenin yapılmasının ardından sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 24.11.2025 22:58

Olay, Alaca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. (13), Ö.D.D. (13), A.M. (14), A.A. (14) ve E.G. (14) isimli 5 lise öğrencisi, okuldan ayrıldıktan sonra ilçe merkezinde bulunan bir işletmeden aldıkları tavuk döneri yedi. Bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başlayan öğrenciler, kendi imkanlarıyla Alaca Devlet Hastanesine başvurdu. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

