Amasya'da 2 katlı binada yangın! Alevler kontrol altına alındı

Amasya'da 2 katlı müstakil bir evin birinci katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede hızla ilerlerken yangın tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken yangın kontrol altına alındı. Ev ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Giriş Tarihi: 24.11.2025 23:31

Yangın saat 16.00 sıralarında Merkez Şeyhcui Mahallesi Afşin Sokak'ta çıktı. M.K.'ya ait evin birinci katında çıkan yangında alevler kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken ev kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

