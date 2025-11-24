Adana'da otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ve beraberindeki 2 yolcu araçtan çıkarılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İbrahim Mete Bulvarı'nda A.Ç'nin kullandığı 01 VAL 86 plakalı otomobil elektrik direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan otomobil sürücüsü ve beraberindeki 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.