Tekirdağ'da motosiklet kazası! Sürücü ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir yol ayrımında meydana gelen kazada panelvan araçla çarpışan motosikletli kurye ağır yaralandı

Kaza, Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi Bahriye Üçok Bulvarı ile Adnan Kahveci Caddesi yol ayrımında meydana geldi. S.U.'nun kullandığı 59 ADS 643 plakalı motosiklet ile 59 AGY 464 plakalı kapalı kasa panelvan araç çarpıştı.



Kaza sonrası başından yaralanan motosiklet sürücüsü S.U., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



Kaza anı ise an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

