Kayseri'de servis aracında yangın! 2 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ve servis aracı çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yunusemre Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bulunan kavşakta M.K. yönetimindeki 38 AON 140 plakalı otomobil, M.Ö. yönetimindeki 38 R 0532 plakalı servise yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis yan yatarken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan 2 sürücüyü çıkardı. 2 sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralıların hayatin tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, incelemelerin ardından araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

