İzmir'de oto galeriye patlayıcı madde ile saldırı! 2 gözaltı

İzmir’in Buca ilçesinde bir oto galerisine patlayıcı madde ile saldırı düzenlendi. Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Buca'da sabaha karşı saat 04.02'de Sanayi Sitesi C Kapısı'nda bulunan bir oto-galeriye patlayıcı madde ile saldırı düzenlendi.

Olayın ardından harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı. Polis, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

