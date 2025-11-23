İzmir'de belediyeye ait çöp depolama alanında yangın!

İzmir'de Menemen Belediyesi'ne ait çöp depolama alanında çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

Giriş Tarihi: 23.11.2025 22:35

Yangın, saat 19.15 sıralarında Kazımpaşa Mahallesi'ndeki Menemen Belediyesi'ne ait çöp depolama alanında çıktı. Alevler geceyi aydınlatırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Evsel atıkların yanı sıra, plastik ve ahşap malzemelerin de bulunduğu alandaki yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

