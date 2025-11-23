Denizli'de feci kaza! Yolcu otobüsü ve minibüs çarpıştı: Çok sayı yaralı var
Denizli'nin Çal ilçesinde yolcu otobüsü ve minibüs seyir halinde ilerlediği sırada döner kavşakta çarpıştı. Kazada otobüs yol kenarındaki yön levhasını devirip refüje çıktı. Olayda 39 yolcudan 10'u yaralanırken hastaneye kaldırılanlar arasında 1 kişinin ağır yaralı olduğu öğrenildi.
A.A. idaresindeki 26 AJS 579 plakalı Denizli'den İstanbul'a giden otobüs, Denizli-Çivril kara yolu döner kavşakta O.Y'nin kullandığı 20 ANS 636 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs yol üzerindeki yön levhasını devirip refüje çıktı, sürüklenen minibüs de bir süre sonra refüjde durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otobüste sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Sağlık ekipleri kazada yaralanan 10 kişiyi kentteki hastanelere kaldırdı.
39 yolcunun bulunduğu otobüsün sürücüsü A.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.