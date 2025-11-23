İstanbul'da trafiği tehlikeye attı kıskıvrak yakalandı!

İstanbul Şişli’de trafiği tehlikeye atan şahıslar için polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar ile yakalanan 2 kişiye toplam 41 bin 507 TL para cezası kesildi.

Giriş Tarihi: 23.11.2025 23:43

İstanbul Şişli'de trafiği tehlikeye atan şahıslar, polis ekipleri tarafından yakalandı. 2 kişiye toplam 41 bin 507 TL para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmada, bugün Şişli ilçesi E-5 Çağlayan'da bir aracın ani şerit değiştirerek trafik akışını tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

Araç sürücüsü Y.A. (27) ve emniyet kemeri kullanmayarak aracın sunroofundan çıkan yolcu Y.T. (29) aynı gün yakalandı. "Sürücü belgesi geçici alındığı halde araç kullanmak, tehlikeli şerit değiştirmek, saygısızca araç kullanmak, emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden 2 kişiye toplam 41 bin 507 TL idari para cezası uygulandı. Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

