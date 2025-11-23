Kartal'da düğün salonunda tekmeli yumruklu kavga! Çevredekiler güçlükle ayırdı

Kartal'da bir düğün salonunda davetliler arasında kavga çıktı. Olayda taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 23.11.2025 23:46

Paylaş



ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Kartal Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda davetliler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek salon dışına taştı. Tekme tokat birbirine giren tarafları çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.



A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN