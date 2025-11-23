Devre arasında ne konuşuldu? Tedesco galibiyetin perde arkasını anlattı

Giriş Tarihi: 23.11.2025 23:27

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, " Futbolda mutlu olmak için çok küçük anlara bile sahip değilsinizdir. En fazla bu galibiyetin 1-2 saat keyfini çıkarabilirim. Zor bir maç oynadık. İyi bir rakibe karşı oynadık. İyi futbol oynayan bir takıma karşı oynadık. Teknik direktörleri bu maça çok iyi hazırlamıştı. Dolayısıyla maçı çevirebilmemiz için çok fazla enerji sarf etmemiz gerekti. Devre arası şunu konuştuk; öz güvenli olmamız gerektiğini, kendi oyunumuza inanmamız gerektiğini konuştuk. Aynı zamanda 1 gol atarsak çevirebileceğimizi inanmamız gerektiğini daha agresif olmamız gerektiğini konuştuk ki takım ikinci yarıda bunları sahaya yansıttı. Çok net bir şekilde bütün takımın aldığı bir galibiyet. Takım içerisindeki ilk oyuncudan son oyuncuya kadar çok güzel bir enerji var. O yüzden oyuncularımız tebrik ediyorum " ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco gol sevinci yaşadı (AA)

"BENİM İÇİN RİZESPOR'UN ANAHTAR OYUNCULARI BEKLERİ"

Rizespor'un ilk yarıda baskılı oynayacağını bekleyip beklemediğinin sorulması üzerine Tedesco, ilk yarıda neyin yapılamadığına dair şunları söyledi:

"Evet, böyle bir rakip bekliyordum. Ben onların son oynadıkları maçları izlemiştim. Özellikle büyük takımlara karşı oynadıkları oyunları izlemiştim. O maçların hepsinde iyi oyun sergilemişlerdi. Aynı zamanda bize karşı oynadıkları maçta da kaybedecekleri hiçbir şey yoktu. Çok özgür bir şekilde oynayabiliyorlar. Merkezde çok güçlü ve teknik oyuncuları var. Özellikle 6 numara Papanikolaou çok top isteyen bir oyuncu. 8 numaraları çok değerli bir oyuncu. Forvet oyuncuları bağlantıya gelen, hem arkaya koşu yapabilen oyuncu. Benim için anahtar oyuncuları bekleri. Oyun kurulumuna katkı sağlayan oyuncular. Dolayısıyla güçlü bir takıma karşı oynadık. Verkaçlar yapıyorlardı. Biz hazırlanmıştık ama maça ne kadar hazırlanırsanız hazırlanın maçın içindeki o duygu farklıdır. Baktığınızda ilk şutta 1-0 geriye düştük. 2. şutta 2-0 geriye düştük, durum böyle olunca zorlaşıyor."