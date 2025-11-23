Batı Akdeniz'de fırtına bekleniyor

Batı Akdeniz’in doğusunda (Manavgat–Anamur) yarın sabah kuzey ve kuzeybatıdan kısa süreli 6–8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor

Giriş Tarihi: 23.11.2025 12:47

Batı Akdeniz'in doğusu için kısa süreli fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in doğusunda (Manavgat-Anamur) yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Etkisini öğle saatlerinden itibaren kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle vatandaşların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

