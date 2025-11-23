Adıyaman'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Giriş Tarihi: 23.11.2025 18:29

Edilen bilgiye göre, kaza Kahramanmaraş karayolu Karaburun mevkisinde yaşandı.

Şevket B.'nin kullandığı 02 ABM 818 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeritte ilerleyen Cumali O.'nun kullandığı 44 AAJ 316 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Şevket B. ile diğer otomobilde bulunan Şahide O. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

