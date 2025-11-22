Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 2 ölü 1 yaralı

Giriş Tarihi: 22.11.2025 01:34

Fotoğraf (DHA)

İddiaya göre, iş yerine gelen 4 kişiden Fatih A. ve Ümit Ö. ile iş yeri sahibi H.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. H.A., yanında bulunan silahla Fatih A. ve Ümit Ö.'ye ateş ederken, bu sırada iş yerinin dışında bekleyen diğer iki kişi ise silah seslerini duyarak içeri doğru ateş açtı.

Silahtan çıkan mermiler, yan dükkanın önünde bulunan bir kişinin bacağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, çıkan çatışmada Fatih A. ve Ümit Ö.'nün ise hayatını kaybettiği belirlendi.