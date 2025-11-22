Refahiye'de kaybolan hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi
Erzincan'ın Refahiye ilçesi Kabuller köyünde yaşayan E.S., saat 22.00 sıralarında otlatmakta olduğu 23 büyükbaş hayvanın Kabuller köyü Mecük mezrası bölgesinde kaybolduğunu belirterek jandarmaya ihbarda bulundu.
İhbar üzerine harekete geçen Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Refahiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timleriyle birlikte drone destekli arama tarama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kayıp 23 büyükbaş hayvan, saat 07.30 sıralarında kaybolduğu yerin yaklaşık 3 kilometre uzağında arazide bulunarak sahibine teslim edildi. Jandarma, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla her türlü tedbirin alınmaya devam edildiğini belirtti.