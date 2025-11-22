Marmaris’te zehir tacirlerine geçit yok! 3 şüpheli tutuklandı

Giriş Tarihi: 22.11.2025 17:55

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Marmaris şube amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında şüphelilerin kaldığı otel odası ve araçlarında arama yapıldı.

21 Kasım tarihinde yapılan operasyonla 3 kişi gözaltına alınarak emniyet merkezine getirildi. Yapılan aramalarda, 13 gram metamfetamin, 14 gram kokain, 72 adet sentetik ecza, 3.4 gram esrar, 2 hassas terazi ile 27 bin 110 TL, 100 dolar, 115 pound ve 20 euro suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.