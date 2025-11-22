Bayburt'ta özel öğrenciler dilek fenerlerini gökyüzüne bıraktı

Giriş Tarihi: 22.11.2025 00:58

Etkinliğin amacının çocukların haklarına dikkat çekmek olduğunu söyleyen Akran Akademi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Serhat Kılıç, etkinliğe desteklerinden ötürü Bayburt Barosuna teşekkür etti. Kılıç, çocukların haklarının ve özel durumlarının gözetilmesinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Bugün, Dünya Çocuk Hakları Koruma Günü. Bayburt Barosu katkılarıyla düzenlediğimiz bu etkinliğin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Çocukların haklarını, hukuklarını ve özel durumlarını göz önünde bulundurmaları özellikle özel çocuklarımızla ilgili düşünceleri bizleri onurlandırdı" dedi.

FOTO: İHA

"DİLEĞİMİZ, ÇOCUKLARIN EŞİT, ÖZGÜR VE ADİL BİR DÜNYADA YAŞAMASI"

Bayburt Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Üyesi Av. Meryem Birinci, dilek fenerlerinin her birinin temenni niteliği taşıdığını söyledi. Özellikle özel çocukların kendilerini ifade edebilecekleri rahat bir gelecek hedeflediklerini vurgulayan Birinci, "Bayburt baromuz tarafından bugün çeşitli etkinlikler düzenlendi ve en özeli de bugün yaptığımız etkinlik oldu çünkü özel çocuklarımızla bir aradaydık. Çocuklarımızla birlikte dilekler dileyerek, fenerlerimizi uçurduk. Aslında o dilek fenerlerinin hepsi birer temenniydi. Dileğimiz çocukların daha eşit, özgür ve adil bir gelecekte yaşamaları. Özellikle özel çocuklarımızın kendilerini ifade edebilecekleri rahat bir gelecek hedeflemekteyiz. Bayburt Barosu olarak bunu sonuna kadar destekliyoruz. Çocuklarımızın Çocuk Hakları Günü'nü kutluyoruz" ifadelerini kullandı.