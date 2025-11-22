Aydın’da korkutan alevler! Yangın insan kaynaklı mı? | 1 gözaltı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde zirai alanda başlayıp rüzgârın etkisiyle ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. A Haber’e bağlanan muhabirimiz Sefer Ayçe, Kasım ayında çıkan bu yangının büyük olasılıkla insan kaynaklı olabileceğini ifade etti. Öte yandan soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Yangın, Bozdoğan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre ziraat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevler kısa sürede geniş alana yayılarak ormanlık alana sıçradı. Yangına 25 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer, 2 helikopter, 233 personel ile havadan ve karadan müdahale edilirken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

A Haber ekranlarına bağlanarak son gelişmeleri aktaran muhabirimiz Sefer Ayçe, bazı bölgelerde soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Kasım ayında meydana gelen bu yangının büyük olasılıkla insan kaynaklı olabileceğini ifade etti.

Sefer Ayçe'nin açıklamaları şöyle:

"Yangın Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana geldi. Tabii ki bu meçhul soru geliyor akla: "Bu yangın nasıl çıktı?" Kasım ayı sonunda. Tabii ki yangınlar, bu yazın da belirtmiştik, insan faktörü ve sıcaklıktan çıkıyordu ama burada tabii ki şu anda henüz nedeni belli değil ama büyük bir olasılıkla insan faktöründen çıktığı, zeytinlik alanda çıktığı için de olasılık öyle ama kesin bir bilgi yok.

Yangın şu anda iyiye gidiyor. Onu belirtelim, altını çizelim. Duman yok ve bazı bölgelerde soğutma çalışmaları devam ediyor ve söndürme çalışmaları da devam ediyor. Saatler 14.30'da Bozdoğan Kabaklı Mahallesi Güneşli mevkinde zeytinlik bir alanda çıktı yangın. Henüz nedeni, dediğimiz gibi, nedeni bilinmeyen sebeple.

Engebeli bir arazi. Vatandaşlar da ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de hemen müdahale ettiler yangın bölgesine. Yaklaşık şu anda 15 arazöz, iş makinesi ve bir dozer karadan müdahale yapıldı. Bir havadan müdahale yoktu, karadan müdahale yapıldı. Rüzgâr ara sıra sert sert esmesinden dolayı tabii yangın bir bölümü de ormanlık alana sıçradı ama hemen müdahale edildi. Ama dediğimiz gibi altını çizelim: Bazı bölgelerde söndürme çalışmaları, bazı bölgelerde de artık soğutma çalışmaları var. Şu anda da duman olmadığını belirtelim.

Ama dediğimiz gibi, altını çizelim: Bir insan kaynaklı olduğu da tahmin ediliyor. Çünkü bu mevsimde, yazın olduğu gibi çok sıcak bir mevsim değil. Ege Bölgesi'nde bu yaz oldukça yoğun bir yangınları yaşamıştık ama sıcaklık ve insan faktörü çok fazlaydı. Bugün işte dediğimiz gibi Kasım ayının sonlarına geldiğimizde bunun da insan kaynaklı olduğu düşünülüyor"

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

14.30 sıralarında çıkan yangın, 25 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer, 2 helikopter ve 233 personelin müdahalesiyle saat 17.30 sıralarında büyük ölçüde kontrol altına alındı.

1 GÖZALTI

Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bölgeye yakın bir bahçede temizlik amacıyla yakılan ateşin, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradığı tespit edildi. Bahçesinde ateşi yaktığı öne sürülen T.Ö., gözaltına alındı.

