22 Kasım 2025, Cumartesi

Bozdoğan'da orman yangını
Bozdoğan’da orman yangını

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2025 16:16
Yangın, Bozdoğan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ormanlık ve zirai alanın bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevler kısa sürede geniş alana yayılırken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
