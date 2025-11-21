Yerine oturmayan çöp konteyneri kamyonun arkasından böyle gitti

Giriş Tarihi: 21.11.2025 01:24

Olay, Karaculha Mahallesi 413 Sokakta meydana geldi. Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından boşaltılan çöp konteyneri, iddiaya göre tam olarak yerine konulmadı.

FOTOĞRAF: DHA

Çöp kamyonunun hareketinden sonra çöp konteyneri de bir süre yokuş aşağıya arkasından sürüklendi. O anlar çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi dağı oldu.