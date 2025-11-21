Yerine oturmayan çöp konteyneri kamyonun arkasından böyle gitti
Muğla’nın Fethiye ilçesinde, belediye ekiplerinin boşalttıktan sonra yerine tam yerleştirmeden bırakılan çöp konteyneri yokuştan aşağı çöp kamyonunun peşinde sürüklendiği gözlendi. İlginç anlara sahne olan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Karaculha Mahallesi 413 Sokakta meydana geldi. Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından boşaltılan çöp konteyneri, iddiaya göre tam olarak yerine konulmadı.
Çöp kamyonunun hareketinden sonra çöp konteyneri de bir süre yokuş aşağıya arkasından sürüklendi. O anlar çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi dağı oldu.