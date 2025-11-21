Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil dönerci dükkanına girdi!

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dönerci dükkanına girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde ve araçta hasar oluştu.

Giriş Tarihi: 21.11.2025 11:19

Ali Baba Mahallesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 EY 7489 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Araç, kaldırımı aşarak yol üstünde bulunan bir dönerci dükkanına girdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde ve araçta hasar oluştu.