Kırıkkale'de narkotik uygulaması! Araçlar tek tek arandı

43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde narkotik denetimi gerçekleşti. Düzenlenen uygulamada araçlar tek tek durdurularak köpek destekli arama gerçekleştirildi. Ekipler, sürücü ve yolcuların kontrollerini yaptı.

Giriş Tarihi: 21.11.2025 06:01

43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de, özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun yaşadığı Yahşihan ilçesinde narkotik uygulaması yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde yapılan denetimlerde, şüpheli görülen araçlar uygulama noktasında tek tek durduruldu. Narkotik köpeği eşliğinde araçların bagaj, koltuk arası ve diğer bölmeleri detaylı şekilde arandı. Motosikletli Yunus Timleri, sürücü ve yolcuların kimlik bilgilerini kontrol ederek GBT sorgularını yaptı. Trafik ekipleri ise araçların ruhsat, sigorta ve sürücü belgelerini inceledi.



Özellikle genç nüfusun yoğun bulunduğu bölgelerde uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade edildi. Kent genelinde yapılan uygulamaların, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla devam edeceği bildirildi.

