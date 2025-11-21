Kastamonu'da orman yangını kontrol altına alındı
Kastamonu'nun Cide ilçesinin Sofular köyündeki çamlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın 1 saat sonra kontrol altına alındı.
Yangın, saat 02.30 sıralarında Cide'nin üst kesimlerinde bulunan Sofular Mahallesi girişindeki çamlık alanda çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarını sürdüren ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.