Kastamonu'da orman yangını kontrol altına alındı

Kastamonu'nun Cide ilçesinin Sofular köyündeki çamlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın 1 saat sonra kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 21.11.2025 05:48

Paylaş



ABONE OL

Yangın, saat 02.30 sıralarında Cide'nin üst kesimlerinde bulunan Sofular Mahallesi girişindeki çamlık alanda çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarını sürdüren ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN