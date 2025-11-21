İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 316 bin 760 sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca'da bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurulduğu ve 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına dağıtım yapılacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda 316 bin 760 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan B.P. ve K.K., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.