Çocuğa cinsel istismar şüphesiyle gözaltına alınan şahıs adliyede

Adana’nın Kozan ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuğu kandırarak portakal bahçesinde istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs gözaltına alındı. 63 yaşındaki şahıs yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Giriş Tarihi: 21.11.2025 21:46

Paylaş



ABONE OL

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kayhan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen çocuğun yanına yaklaşan bisikletli kişi, nereye gittiğini sordu. Babasının yanına gittiğini söyleyen çocuğu, "Ben götüreyim" diyerek kandırıp, bisikletine bindiren şüpheli, portakal bahçesine götürdü. Burada cinsel istismara uğrayan çocuk, şüphelinin elinden kaçarak, yoldan geçen bir otomobili durdurdu. Sürücünü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İstismara uğrayan çocuk, sağlık ekibi tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Pedagog eşliğinde ifadesi alınan çocuğun anlattıklarının ardından harekete geçen Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinsel istismar şüphelisi olduğu öne sürülen O.Y.'yi, olay yerinin yakınlarında bisikletiyle birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü. Çocuğun hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan şüpheli O.Y., işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemi alınarak adliyeye sevk edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN