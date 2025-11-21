Yaşam

Aydın'da 15 yıl hapis cezası bulunan firariye operasyon düzenlendi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde silahlı yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari A. O. polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla evinde yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'silahlı yağma' suçundan hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.O.'nun saklandığı yeri tespit etti.

AYDIN'DA 15 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ YAKALANDI

Yapılan çalışmanın ardından eve düzenlenen baskınla A.O. yakalandı. Gözaltına alınan A.O., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyeye tutuklandı.

