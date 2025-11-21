Aydın'da 15 yıl hapis cezası bulunan firariye operasyon düzenlendi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde silahlı yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari A. O. polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla evinde yakalandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'silahlı yağma' suçundan hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.O.'nun saklandığı yeri tespit etti.
Yapılan çalışmanın ardından eve düzenlenen baskınla A.O. yakalandı. Gözaltına alınan A.O., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyeye tutuklandı.