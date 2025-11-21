Adana'da feci kaza: Otomobil TIR'a arkadan çarptı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralanırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kavşakta yavaşlayan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.