Tarihi taşı yerinden söken muhtar tutuklandı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde bir evde tarihi eseri çalıp tahrip ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan köy muhtarı ve 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Giriş Tarihi: 20.11.2025 19:13

Isparta'nın Yalvaç ilçesi Kurusarı köyünde, eski bir ahşap evin temel duvarını oluşturan taşların arasında yer alan ve tarihi eser niteliği taşıdığı belirlenen bir taşın çalınarak tahrip edilmesi üzerine Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerde köy muhtarı T.K. ile yanında bulunan 2 kişinin, evin yapısal taşı niteliğindeki bu kültürel değer taşıyan taşı yerinden sökerek aldıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüpheliler kısa sürede belirlendi. Ele geçirilen tarihi taşın tahrip edilmiş olduğu ortaya çıktı.



Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. 45 yaşındaki Kurusarı köyü muhtarı T.K., nitelikli hırsızlık ve tarihi eseri tahrip etmek suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Yerinden alınan tarihi eser ise Isparta Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

