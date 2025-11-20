Malatya'da konteyner çarşıda yangın! 1 yaralı

Malatya'nın Battalgazi İlçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle konteyner çarşıda yangın çıktı. Olayda 1 kişi yaralanırken bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Giriş Tarihi: 20.11.2025 04:56

Olay, saat 02.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan konteyner çarşıda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında işyeri bulunan A.N. hafif şekilde yaralandı. Yangında iki işyeri kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin müdahalesi sırasında bazı konteynerlerde de maddi hasar oluştu.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

