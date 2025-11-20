İETT şoförü tartıştığı yolcuya saldırdı! O anlar kameraya yansıdı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde İETT otobüsü şoförü ile yolcu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce şoför yolcuyu araçtan indirmesinin ardından saldırdı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Şile Otoyolu Çekmeköy mevkisinde, Sultanbeyli-Mecidiyeköy seferini gerçekleştiren otobüse binen bir kişi ile şoför arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında otobüs şoförü, yolcuyu araçtan indirip saldırdı. Yaşananlar yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde otobüs şoförünün saldırdığı yolcuya küfür içerikli sözler sarf ettiği, bir süre sonra trafikteki başka sürücülerle de tartıştığı görülüyor.

Öte yandan, yolcunun hastaneye giderek darp raporu aldığı ve İETT şoföründen şikayetçi olduğu öğrenildi.

