Diyarbakır'da korkutan yangın! 7 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 6 katlı apartmanda priz kaynaklı çıktığı değerlendirilen yangında 2'si çocuk 7 kişi etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kaynartepe Mahallesi 281. Sokak'taki 6 katlı apartmanın zemin katında priz kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin inceleme başlatıldı.