Diyarbakır'da korkutan yangın! 7 kişi dumandan etkilendi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 6 katlı apartmanda priz kaynaklı çıktığı değerlendirilen yangında 2'si çocuk 7 kişi etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kaynartepe Mahallesi 281. Sokak'taki 6 katlı apartmanın zemin katında priz kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

