Balkona tırmanıp cins kediyi çaldı

İstanbul Esenyurt'ta bir şahsın aracıyla geldiği sokakta bir dairenin balkonundaki cins kediyi çaldığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
ABONE OL
Olay, dün Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, balkonda cins kediyi gören bir şahıs, aracının dörtlülerini yakarak sokakta durdu. Bir süre sonra balkona tırmanan adam, kediyi ensesinden yakalayarak dışarı çıkardı. Yerde sakinleştirdiği kediyi kucağına alan şahıs, aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Görenlere pes dedirten kedi hırsızlığı ise anbean çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.