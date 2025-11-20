Ordu'da minikler, meyve fidanlarını toprakla buluşturdu

Ordu'nun Ünye ilçesinde anasınıfı öğrencileri, velilerinin de desteğiyle meyve fidanlarını toprakla buluşturdu.

Giriş Tarihi: 20.11.2025 10:08

Ünye Fevzi Çakmak İlkokulu'nda okuyan 80 anasınıfı öğrencisi, öğretmenleri Hamiyet Öztürk öncülüğünde ve velilerinin desteğiyle okul bahçesini yeşillendirerek 'Yeşil Vatan' projesi kapsamında 16 adet meyve fidanını toprakla buluşturdu.

Fidan dikimi ile çocuklara doğa ve çevre sevgisini aşılamayı hedeflediklerini belirten okulun Anasınıfı Öğretmeni Hamiyet Öztürk, "Bu etkinlikle, yeşil vatanımızı korumayı, çocuklarımıza fidan dikme sevgisini aşılamayı, doğamızı ve çevremizi korumayı hedefledik. Ülkemizde son yıllarda çok fazla yangın meydana gelmesi ve bu yangınlarda birçok hayvanımızın telef olması nedeniyle, bu bilinci 16 meyve fidanı dikimi yaparak çocuklarımıza aşılamaya çalıştık. Çocuklarımız bu etkinlikte çok mutlu oldu ve özellikle ellerini çamura sokmaları onların çok hoşuna gitti. Bence herkesin mutlaka bir fidan dikmesi gerekiyor. Şu anda ağaç kesimi çok fazla var. Özellikle yaşlı ağaçlar değil, genç ağaçlar çok fazla kesiliyor. Bu nedenle, herkes bir ağaç kestikten sonra en az 2 tane fidan dikmelidir" dedi.

Çocuklar daha sonra diktikleri meyve fidanlarını öğretmenler ve velilerin eşliğinde suladı.