Trakya peynir mirası kayıt altına alınıyor

Edirne Olgunlaşma Enstitüsü, Aile Yılı kapsamında başlattığı 'peynir rotası' çalışmasıyla Trakya'nın peynir mirasını kayıt altına alıyor.

Giriş Tarihi: 19.11.2025 11:38

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, çalışmayla yerel peynirlerin üretim tekniklerinin ve kuşaktan kuşağa aktarılan anne reçetelerinin belgelenmesi hedefleniyor.

Kapsamlı saha çalışmaları kapsamında Edirne'de dördüncü kuşak üreticiler Doruk Yardımcı ve Erhan Akgün ile görüşülerek, coğrafi işaret tescilli Edirne beyaz peynirinin üretim süreçleri incelendi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde Demir Çölgeçen'den eski kaşar üretimine ilişkin bilgiler alınırken, Gülten Çölgeçen'den peynir tatlısı tarifleri, Aynur Sezer'den ise sıfır atık yaklaşımıyla peynirin farklı kullanım alanlarına dair aktarımlar derlendi.

Lalapaşa'nın Uzunbayır köyünde yedinci kuşak temsilcisi Samet Çelik'in sürdürdüğü yoğurtçuluk geleneği de belgelendi.

Görüşmeler, peynir altı suyu gibi yan ürünlerin lor ve tarhana yapımında değerlendirilmesinin, geleneksel mutfak kültüründe sıfır atık yaklaşımının kadim bir unsurunu oluşturduğunu ortaya koydu.