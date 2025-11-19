Bir zehirlenme haberi daha Niğde'den! 6 öğrenci pastadan sonra hastaneye kaldırıldı

Giriş Tarihi: 19.11.2025 11:38

Niğde'de bir lisenin pansiyonunda dışarıdan getirdikleri pastayı yiyen 6 öğrenci, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.