Bir zehirlenme haberi daha Niğde'den! 6 öğrenci pastadan sonra hastaneye kaldırıldı
Niğde’de 75. Yıl Mehmet Göker MTAL pansiyonunda kalan 6 öğrenci, dışarıdan getirdikleri pastayı yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu bildirildi.
Olay, akşam saatlerinde kent merkezindeki 75. Yıl Mehmet Göker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yatılı pansiyonunda meydana geldi. Pansiyonda kalan 6 öğrenci, iddiaya göre dışarıdan getirdikleri pastayı yedikten sonra rahatsızlandı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan E.D. (16), R.D. (17), M.Ç. (15), M.D. (15), R.Ç. (16) ve Y.Ç.'nin (15) tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.