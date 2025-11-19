Tekirdağ'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor!
Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte poyrazın etkisinin cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 6 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiliyor. Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar bugün de denize açılamadı.
