Otobüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Siirt'te halk otobüsü ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 19.11.2025 11:25

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, saat 06.20 civarında, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı D-2 hattında görev yapan 56 DA 906 plakalı belediye otobüsü, yolcu almadan seferine başlamak üzere hareket ederken 15 Temmuz Demokrasi Meydanı trafik ışıkları bölgesinde çift taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı bir trafik kazasına karıştığı belirtildi.

Açıklamada, "Kaza sonucunda bir motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan bir vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar ivedilikle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, ancak motosiklet sürücüsü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kaza ile ilgili olarak otobüs şoförü hakkında idari ve adli tahkikat başlatılmış olup, olay titizlikle takip edilmektedir. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.