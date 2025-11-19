Manisa'da feci olay: Avcı çobanı başından vurarak öldürdü

Manisa'nın Salihli ilçesinde avcılık yapan M.D.’nin ateş açması sonucu çoban Ali Ay (45) başından vurularak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan M.D ilk ifadesinde Ay’ı “kazara vurduğunu” söylediği öğrenildi.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde avcılık yapan M.D.'nin açtığı ateşle başından vurulan çoban Ali Ay (45), yaşamını yitirdi.

Olay, Salihli ilçesine bağlı İğdecik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre; bölgede avcılık yapan M.D., av tüfeğiyle ateş etti. Saçmalar, hayvanlarını otlatan çoban Ali Ay'a isabet etti. Çevredekiler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde evli ve 3 çocuk babası Ay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. M.D., av tüfeğiyle birlikte jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri süren M.D.'nin, ilk ifadesinde; avlanırken uzaktan ateş ettiği ve Ay'ı kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.

